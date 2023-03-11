Предварительная причина - короткое замыкание котла перегрева в автомобиле
10 марта произошло возгорание в гараже в селе Сотниково.
- Тушили ПЧ N21 (6-й Иволгинский отряд), ПСЧ N73 МЧС России, - говорится в группе «Иволга-инфо.24/7».
Огнём повреждены автомобили «Хонда Фит», «Тойота Филдер», потолок гаража.
Предварительная причина - короткое замыкание котла перегрева в автомобиле.
Две машины горели в пригородном селе Бурятии
Происшествия, Фото:
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