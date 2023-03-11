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Две машины горели в пригородном селе Бурятии

Две машины горели в пригородном селе Бурятии
Происшествия,  Фото:группа «Иволга-инфо.24/7»
Предварительная причина - короткое замыкание котла перегрева в автомобиле

10 марта произошло возгорание в гараже в селе Сотниково.

- Тушили ПЧ N21 (6-й Иволгинский отряд), ПСЧ N73 МЧС России, - говорится в группе «Иволга-инфо.24/7».

Огнём повреждены автомобили «Хонда Фит», «Тойота Филдер», потолок гаража.

Предварительная причина - короткое замыкание котла перегрева в автомобиле. 
автомобили пожар

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