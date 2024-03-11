Пламя с гаража перешло на крышу дома
Ночью 11 марта на телефон 112 поступило сообщение о возгорании гаража в селе Мухоршибирь.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен пристроенный к жилому дому гараж, пламя перешло на крышу дома. Возгорание было потушено в течение двух часов. В результате пожара изнутри обгорел гараж на площади 48 кв.м., обрушился потолок, оплавились окна дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пострадавших нет. Обнаружив возгорание, жильцы дома сразу же вышли на улицу.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрического котла.
Отметим, возгорания по этой причине не раз фиксировались этой зимой, а также в начале весны. Одно из последних произошло накануне, 10 марта, в пригородном селе Сотниково, где сгорели две машины.
Специалисты призывают пользоваться только исправным электрооборудованием заводского производства. Лучше не оставлять электроприборы включёнными без присмотра, а также не следует перегружать сеть единовременным включением приборов.
В Бурятии из-за электрокотла сгорел гараж
Происшествия, Фото:
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