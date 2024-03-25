Жительница Бурятии «инвестировала» в мошенников 1,2 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Для этого сельчанка взяла кредит



Жители Бурятии продолжают верить мошенникам. За минувшую неделю список пострадавших пополнили 56 человек. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в общей сложности они лишились 7 млн рублей.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,2 млн рублей. Такой суммы лишилась жительница Мухоршибирского района, которая хотела легко разбогатеть на инвестициях.



- Она зашла на сайт одной из компаний в Интернете, где оставила заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время потерпевшей поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на банковский счёт для дальнейшего получения прибыли. Предложение злоумышленника потерпевшая выполнила, оформив в одном из банков кредит на сумму 1,2 млн рублей, и перевела их на счёт мошенника, - уточнили в прокуратуре.



Всего с начала года жертвой интернет-преступников стал 681 житель Бурятии. Причинённый ущерб составил 123 млн рублей.





