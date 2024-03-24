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В России начался траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»

В России начался траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в России

24 марта в России объявлено днём общенационального траура в связи с терактом, произошедшим в подмосковном «Крокус Сити Холле». Траур накануне, 23 марта, объявил президент страны Владимир Путин в ходе специального обращения.

В день траура:
- отменяются или переносятся на другую дату развлекательные мероприятия, праздники и спортивные состязания;
- изменяется сетка теле- и радиовещания, отменяются музыкальные, увеселительные программы, рекламные ролики;
- на всех зданиях госучреждений, российских консульств в других странах, на российских кораблях приспускаются государственные флаги.

От жителей республики также ожидается соблюдение траура. Рекомендуется воздержаться от проведений торжеств.

По последним данным, во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 133 человек, число жертв ещё может возрасти. Пострадало, согласно информации Минздрава РФ, свыше 140. Их состояние оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое, среди них есть дети и взрослые.

По словам главы государства, исполнителей теракта задержали в Брянской области.

- Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек, - сообщил Владимир Путин в специальном обращении.

По его словам, Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава республики Алексей Цыденов выразил соболезнования родным и близким погибших. В Улан-Удэ жители несут цветы к мемориалу «Чёрный тюльпан» в знак скорби по погибшим.


  


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