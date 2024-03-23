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Жители Бурятии несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Жители Бурятии несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
Общество,  Фото:скриншот
Число погибших в результате теракта выросло до 93 человек

В Улан-Удэ жители несут цветы к мемориалу «Чёрный тюльпан» в знак скорби о погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

К акции памяти и скорби присоединились члены правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала, представители общественных объединений и простые жители республики.

На стихийном митинге была объявлена минута молчания в память о погибших во время теракта. Также в память о жертвах теракта на билбордах в Улан-Удэ зажглись свечи.

В Бурятии отменены развлекательные мероприятия. Как сообщал «Байкал-Daily», глава республики Алексей Цыденов выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте.

Как сообщает ТАСС, вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Московской области. В это время там начинался концерт. Неизвестные, по словам очевидца, устроили стрельбу в холле и в самом зале перед началом концерта. После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар.

Ранее сообщалось, что погибло более 60 человек. Сейчас появилась информация, что количество погибших составляет 93 человека.

- На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших ещё возрастёт. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, - говорится в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
 
По предварительным данным, пострадали свыше 100 человек.

- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершена, сейчас врачи стабилизируют состояние пациентов и продолжают работу с теми, чьё состояние оценивается как наиболее тяжёлое, - передаёт ТАСС.


мемориал минута молчания

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