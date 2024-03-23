Взрывотехники произвели осмотр в торговом центре
Сегодня вечером поступило сообщение о том, что в туалете торгово-развлекательного центра по улице Балтахинова обнаружен бесхозный рюкзак.
- На место незамедлительно прибыли экстренные службы, организована эвакуация посетителей и персонала, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Бурятии в ходе осмотра помещений торгового центра опасных устройств и предметов не обнаружили.
В Улан-Удэ посетителей и персонал ТЦ эвакуировали из-за бесхозного рюкзака
Происшествия, Фото:
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