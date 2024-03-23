В Улан-Удэ посетителей и персонал ТЦ эвакуировали из-за бесхозного рюкзака

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Взрывотехники произвели осмотр в торговом центре



Сегодня вечером поступило сообщение о том, что в туалете торгово-развлекательного центра по улице Балтахинова обнаружен бесхозный рюкзак.



- На место незамедлительно прибыли экстренные службы, организована эвакуация посетителей и персонала, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Сотрудники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Бурятии в ходе осмотра помещений торгового центра опасных устройств и предметов не обнаружили.

