Улан-удэнец до смерти избил своего гостя

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Расправа произошла в доме в 112 микрорайоне



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который до смерти избил своего приятеля.



Расправа произошла 4 ноября 2023 года в квартире дома в 112 микрорайоне. В гости к мужчине пришёл его друг.



«По данным следствия, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс гостю множество ударов руками и ногами по голове и телу. Через непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.

