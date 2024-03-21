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В Улан-Удэ в сгоревшем доме нашли тело мужчины

В Улан-Удэ в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Дом сгорел полностью

Сегодня ранним утром в Улан-Удэ сгорел частный жилой дом. В ходе тушения пожарные обнаружили тело погибшего 46-летнего мужчины.

«К моменту прибытия первых подразделений строение было полностью охвачено огнём. В ходе тушения звено газодымозащитной службы в одном из помещений обнаружило мужчину 1977 г.р. без признаков жизни», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

На ликвидацию открытого горения ушло около 25 минут. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, обрушилась крыша.

По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что мужчина не потушил сигарету.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 17 марта при возгорании частного дома на Стеклозаводе погиб 62-летний мужчина.

5 марта мужчина погиб при пожаре на животноводческой стоянке в Джидинском районе.

2 марта в селе Поселье Иволгинского района на пожаре в своём доме погибли две девочки, 6 и 9 лет. Следователь установил, что поджог устроил пьяный глава семейства. Сам отец также получил сильные ожоги и позже скончался в больнице.
пожар смерть

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