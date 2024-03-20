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Житель Бурятии пырнул приятеля ножом в живот

Житель Бурятии пырнул приятеля ножом в живот
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Очевидцы вызвали врачей и полицию

В Заиграевском районе Бурятии за покушение на убийство будут судить жителя села Новоильинск. Он пырнул ножом в живот своего приятеля.

Инцидент произошёл 22 января 2024 года.

«Следствием установлено, что в ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим произошёл конфликт. Мужчина разозлился, схватил нож и нанёс им 25-летнему потерпевшему удар в живот, причинив колото-резаную рану брюшной стенки спереди», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Очевидцы вызвали врачей и полицию. В результате своевременно оказанной медицинской помощи молодой человек остался жив.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд. 
покушение на убийство

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