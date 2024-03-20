Очевидцы вызвали врачей и полицию
В Заиграевском районе Бурятии за покушение на убийство будут судить жителя села Новоильинск. Он пырнул ножом в живот своего приятеля.
Инцидент произошёл 22 января 2024 года.
«Следствием установлено, что в ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим произошёл конфликт. Мужчина разозлился, схватил нож и нанёс им 25-летнему потерпевшему удар в живот, причинив колото-резаную рану брюшной стенки спереди», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Очевидцы вызвали врачей и полицию. В результате своевременно оказанной медицинской помощи молодой человек остался жив.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.
Житель Бурятии пырнул приятеля ножом в живот
Происшествия, Фото:
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