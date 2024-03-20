18-летний житель Бурятии воровал аккаунты на «Госуслугах»

Молодой хакер учится в колледже



Полицейские задержали 18-летнего жителя Заиграевского района Бурятии за совершение серий хищений аккаунтов на портале госуслуг. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.



«Подозреваемый, обладая определёнными познаниями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, совершал преступления с августа по ноябрь 2023 года», - уточнили в министерстве внутренних дел.



Молодой человек взламывал аккаунты пользователей «Госуслуг», чтобы оформлять на жертв онлайн-займы, а затем выводить полученные деньги. Предварительно установлено, что от действий хакера пострадали 13 человек, все они жители республики в возрасте от 25 до 69 лет.



Возбуждены уголовные дела о неправомерном доступе к компьютерной информации, которые соединены в одно производство. Материалы направлены в Следственный комитет для дальнейшего расследования.



Молодой человек учится в колледже. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.



Сейчас устанавливают других потерпевших.



МВД по Бурятии предупреждает жителей: в случае смены сим-карты необходимо заменить абонентский номер в учётной записи на портале госуслуг. Также важно отключать его привязку к банковским счетам.

