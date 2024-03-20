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В Бурятии домушником оказался 14-летний школьник

В Бурятии домушником оказался 14-летний школьник
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его подельницей была взрослая соседка

В Хоринском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу имущества из временно пустовавшего дома сельчанки. Домушником оказался 14-летний школьник.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, кража произошла в начале февраля. Обратившаяся в полицию 32-летняя женщина рассказала, что украли имущество из её временно пустовавшего дома и гаража во дворе. Ущерб составил 65,5 тысяч рублей. Женщина уточнила, что вообще в доме живёт её бывший сожитель, но зимой он уехал на вахту.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу совершил 14-летний школьник, а его пособницей была взрослая знакомая.

- Предварительно установлено, что подросток, зная об отъезде односельчанина, ночью выставил оконную раму на веранде его дома. Оттуда он украл насос, домкрат и прибор для измерения силы тока. А затем путём взлома проник в гараж, где похитил инструменты, в том числе две бензопилы, палатку и рыболовные принадлежности, - уточнили в министерстве внутренних дел.

Украденное юноша сложил в ограде. Для транспортировки позвал свою соседку. Она, взяв авто, помогла перевезти похищенное в дом давно умершей родственницы и спрятать в гараже.

По словам подростка, вещи он украл для личного пользования.

В содеянном юноша и его подельница признались. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие. 
кража

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