В Бурятии домушником оказался 14-летний школьник

Его подельницей была взрослая соседка



В Хоринском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу имущества из временно пустовавшего дома сельчанки. Домушником оказался 14-летний школьник.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, кража произошла в начале февраля. Обратившаяся в полицию 32-летняя женщина рассказала, что украли имущество из её временно пустовавшего дома и гаража во дворе. Ущерб составил 65,5 тысяч рублей. Женщина уточнила, что вообще в доме живёт её бывший сожитель, но зимой он уехал на вахту.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу совершил 14-летний школьник, а его пособницей была взрослая знакомая.



- Предварительно установлено, что подросток, зная об отъезде односельчанина, ночью выставил оконную раму на веранде его дома. Оттуда он украл насос, домкрат и прибор для измерения силы тока. А затем путём взлома проник в гараж, где похитил инструменты, в том числе две бензопилы, палатку и рыболовные принадлежности, - уточнили в министерстве внутренних дел.



Украденное юноша сложил в ограде. Для транспортировки позвал свою соседку. Она, взяв авто, помогла перевезти похищенное в дом давно умершей родственницы и спрятать в гараже.



По словам подростка, вещи он украл для личного пользования.



В содеянном юноша и его подельница признались. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.



Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие.

