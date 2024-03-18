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В Бурятии потерпевший сам вычислил вора по следам на снегу

В Бурятии потерпевший сам вычислил вора по следам на снегу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Собака не залаяла при виде вора, так как раньше жила у него

37-летний житель села Багдарин Баунтовского района Бурятии признан судом виновным в краже.

Началась эта криминальная история в октябре 2022 года, когда мужчина продал свою немецкую овчарку односельчанину.

Спустя месяц мужчина, будучи в подпитии, решил обокрасть нового владельца собаки. Расчёт строился на том, что пёс узнает своего бывшего хозяина и не станет лаять. Так оно и вышло, когда ночью вор проник в чужой двор.

Осмотревшись, мужчина обнаружил во дворе незапертый автомобиль, в салоне которого хозяин оставил мобильный телефон и 4500 рублей.

Прихватив их, а также магнитолу, никем не замеченный, вор удалился домой.

Рано утром потерпевший, хватившись своего телефона, пошёл к машине, и обнаружил, что его обокрали. На свежевыпавшем снегу он увидел чужие следы.

По этим следам разгневанный мужчина пришёл прямиком к дому незадачливого вора, проживавшего неподалёку, и предъявил ему претензии, а затем обратился в полицию.

Преступник отпираться не стал и вернул всё украденное.

- В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, свою вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний он отказался, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Действия подсудимого суд квалифицировал как кражу. В качестве обстоятельств, смягчающих вину, суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение имущественного ущерба. Также суд учёл наличие трёх маленьких детей, принесение извинений потерпевшему, неудовлетворительное состояние здоровья. Отягчающих обстоятельств не установлено.

В результате мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на 250 часов.

Кроме того, суд взыскал с него в доход федерального бюджета 21 825 рублей за оказание юридической помощи адвокатом в ходе предварительного следствия. При этом с учётом материального положения подсудимого и наличия детей, суд частично освободил виновного от уплаты процессуальных издержек. 
кража

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