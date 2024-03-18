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В Забайкалье с путей сошли 20 вагонов грузового поезда

В Забайкалье с путей сошли 20 вагонов грузового поезда
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
В столкновении с поездом пострадал водитель легковушки

20 вагонов сошли с железнодорожных путей в Забайкальском крае в результате столкновения грузового поезда с легковым автомобилем.

«По предварительной информации, 18 марта на 7234 км перегона Бамовская-Горелый Забайкальской железной дороги в результате столкновения с легковым автомобилем произошёл сход 20 порожних вагонов. Движение поездов приостановлено», - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.


Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас проводятся восстановительные работы. На сайте Забайкальской железной дороги сообщается, что инцидент привёл к задержке пассажирского поезда №1 сообщением Владивосток – Москва.

Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Забайкальский край сход с рельсов

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