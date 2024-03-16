В Улан-Удэ ищут мужчину, пропавшего пять месяцев назад

ориентировка СКР



Всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении мужчины или информацией об обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить в органы внутренних дел или следственный отдел по Советскому району СУ СК России по Бурятии по телефонам: 02 (102), 8-950-389-83-30.





Всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении мужчины или информацией об обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить в органы внутренних дел или следственный отдел по Советскому району СУ СК России по Бурятии по телефонам: 02 (102), 8-950-389-83-30.

В Улан-Удэ расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 57-летнего Валерия Цыренова, который пропал прошлой осенью.По данным следствия, 4 октября мужчина приехал в Улан-Удэ из Джидинского района Бурятии для помощи в ремонтных работах. С 4 по 11 октября 2023 года жил оживал по адресу улица Смолина, 28, откуда вышел 11 октября и бесследно исчез.азиатской внешности, на вид 60 лет, рост около 165, худощавого телосложения, волосы короткостриженые темно-коричневого цвета с проседью, глаза карие. Особых примет, шрамов, татуировок не имеется. Был одет: в спортивную кофту-мастерку черно-жёлтого цветов, спортивные брюки темно-синего цвета, тапочках «кроксы» тёмного цвета. При себе имел кнопочный, сотовый телефон.