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Пожилая улан-удэнка перевела «судье из Москвы» более 200 тысяч рублей

Пожилая улан-удэнка перевела «судье из Москвы» более 200 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Она поверила, что получит компенсацию за лекарства

74-летняя жительница Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка поверила в возможность получить компенсацию за ранее купленные оказавшиеся «пустышками» БАДы. Злоумышленникам она перечислила в общей сложности около 218 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Неизвестный позвонил пожилой женщине в конце февраля и представился судьей из Москвы. Он уведомил, что ей положена компенсация в размере почти полутора миллионов рублей за БАДы для укрепления суставов, которые она приобретала в 2022 году. По его словам, лечебные средства оказались подделкой и не несли никакой пользы. Мужчина добавил, что выплаты по ним уже получили девять человек.

Для получения компенсации нужно лишь внести комиссию в размере 36 тысяч рублей, заявил звонивший.

Однако когда пенсионерка перечислила деньги, комиссия выросла, и с женщины потребовали ещё 72 тысячи рублей. Затем понадобилось оплатить судебные издержки. Пошли в ход и иные надуманные мошенниками предлоги. Впрочем, все потраченные улан-удэнкой преступники обещали вернуть.

В результате за полторы недели пенсионерка лишилась около 218 тысяч рублей – как собственных средств, так и взятых взаймы у знакомых. Цепочку займов прервал зять, к которому пожилая женщина обратилась за очередной суммой в долг. Узнав, для чего нужны деньги, он увёл её в полицию.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

мошенничество

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