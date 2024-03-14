Пожилая улан-удэнка перевела «судье из Москвы» более 200 тысяч рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Она поверила, что получит компенсацию за лекарства



74-летняя жительница Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка поверила в возможность получить компенсацию за ранее купленные оказавшиеся «пустышками» БАДы. Злоумышленникам она перечислила в общей сложности около 218 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Неизвестный позвонил пожилой женщине в конце февраля и представился судьей из Москвы. Он уведомил, что ей положена компенсация в размере почти полутора миллионов рублей за БАДы для укрепления суставов, которые она приобретала в 2022 году. По его словам, лечебные средства оказались подделкой и не несли никакой пользы. Мужчина добавил, что выплаты по ним уже получили девять человек.



Для получения компенсации нужно лишь внести комиссию в размере 36 тысяч рублей, заявил звонивший.



Однако когда пенсионерка перечислила деньги, комиссия выросла, и с женщины потребовали ещё 72 тысячи рублей. Затем понадобилось оплатить судебные издержки. Пошли в ход и иные надуманные мошенниками предлоги. Впрочем, все потраченные улан-удэнкой преступники обещали вернуть.



В результате за полторы недели пенсионерка лишилась около 218 тысяч рублей – как собственных средств, так и взятых взаймы у знакомых. Цепочку займов прервал зять, к которому пожилая женщина обратилась за очередной суммой в долг. Узнав, для чего нужны деньги, он увёл её в полицию.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



