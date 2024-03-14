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Улан-удэнец убил поленом соседа и покалечил его друга

Улан-удэнец убил поленом соседа и покалечил его друга
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, СУ СКР по Бурятии
Через некоторое время убийца пришёл с явкой с повинной

34-летний житель Улан-Удэ сильно избил поленом двух человек, один из которых скончался.

Страшная расправа произошла 10 марта в частном доме на улице Подлесная. Хозяин дома распивал алкоголь вместе с другом, когда вечером к нему заглянул сосед. Его также пригласили к столу.

«Позднее на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Сосед схватил полено и нанёс им множество ударов хозяину дома и его приятелю по голове и другим частям тела. После похитил у потерпевших телефоны и банковскую карту и затем скрылся», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

53-летний хозяин дома от полученных травм скончался, не приходя в сознание. Его приятель же спустя некоторое очнулся и смог вызвать помощь. Его госпитализировали в больницу с травмами различных частей тела и внутренних органов.

Убийца же в течение следующего дня оплачивал украденной картой покупки. А когда протрезвел и осознал, что натворил, добровольно явился в правоохранительные органы с повинной.

Украденные телефоны нашли в доме обвиняемого. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы.


Мужчине уже предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего» (4 ст. 111 УК РФ). Его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. В следственном управлении уточнили, что квалификация действий обвиняемого будет дополнена после сбора полной доказательственной базы.
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