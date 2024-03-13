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На Байкале под лёд едва не ушёл Tank

На Байкале под лёд едва не ушёл Tank
Происшествия,  Фото:БПСО
Спасатели помогли попавшей в беду иркутянке

11 марта во второй половине дня в проливе Малое Море на Байкале под лёд частично провалился автомобиль Tank 500. В воде оказались передние колёса.

За рулём находилась 47-летняя иркутянка, она не пострадала и вызвала на помощь спасателей. Кроме неё в салоне никого не было.

- Спасатели выехали из посёлка Сахюрта на вездеходе «Трэкол». Они обнаружили женщину в семи километрах южнее посёлка Хужир в 500 метрах от побережья острова Ольхон. При помощи ворота и лебёдки автомобиль был извлечён из трещины, после чего его сопроводили до выезда на берег в посёлке Хужир, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.


В Иркутской области резкое потепление, ледовая обстановка быстро меняется.

- Будьте бережны к своей жизни, не рискуйте напрасно, - предупреждают спасатели. 

Иркутская область Байкал спасательная операция спасатели

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