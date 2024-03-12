Пару из Улан-Удэ задержали в Иркутской области с крупной партией наркотиков

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девушка уже была объявлена в федеральный розыск



В Иркутской области полицейские задержали парня и девушку из Улан-Удэ, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.



В городе Саянск экипаж ДПС остановил автомобиль «Тойота Марк 2», за рулём которого находилась девушка. На требования инспекторов предъявить водительское удостоверение и документы на авто она не реагировала. Также она отказывалась называть свои данные. Молодой человек, находившийся на пассажирском сидении, также отказывался вести диалог с полицейскими.



- Водитель пояснила, что водительское удостоверение забыла дома и предоставила нам паспорт. При сравнении фотографии на паспорте с лицом, находящимся возле нас, мы засомневались, что паспорт принадлежит данной гражданке, - рассказал сотрудник ДПС.



В итоге для установления личностей инспекторы доставили пару в отдел полиции. Как выяснилось, задержанные – жители Улан-Удэ. 24-летняя девушка скрылась от следствия и находилась в федеральном розыск за сбыт наркотиков в Бурятии.



У её 27-летнего спутника изъяли пакет с крупной партией синтетических наркотиков и 115 тысяч рублей.



В общей сложности изъято более 170 подготовленных для сбыта небольших упаковок с наркотиками общей массой 130 граммов. Молодой человек в содеянном признался и свою вину отрицать не стал.







Молодые люди также рассказали, где уже успели оборудовать закладки. Местные полицейские нашли 15 тайников в лесополосе.



Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.



Суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде запрета определённых действий, девушке – заключение под стражу. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.





