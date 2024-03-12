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Пару из Улан-Удэ задержали в Иркутской области с крупной партией наркотиков

Пару из Улан-Удэ задержали в Иркутской области с крупной партией наркотиков
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девушка уже была объявлена в федеральный розыск

В Иркутской области полицейские задержали парня и девушку из Улан-Удэ, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В городе Саянск экипаж ДПС остановил автомобиль «Тойота Марк 2», за рулём которого находилась девушка. На требования инспекторов предъявить водительское удостоверение и документы на авто она не реагировала. Также она отказывалась называть свои данные. Молодой человек, находившийся на пассажирском сидении, также отказывался вести диалог с полицейскими.

- Водитель пояснила, что водительское удостоверение забыла дома и предоставила нам паспорт. При сравнении фотографии на паспорте с лицом, находящимся возле нас, мы засомневались, что паспорт принадлежит данной гражданке, - рассказал сотрудник ДПС.

В итоге для установления личностей инспекторы доставили пару в отдел полиции. Как выяснилось, задержанные – жители Улан-Удэ. 24-летняя девушка скрылась от следствия и находилась в федеральном розыск за сбыт наркотиков в Бурятии.

У её 27-летнего спутника изъяли пакет с крупной партией синтетических наркотиков и 115 тысяч рублей.

В общей сложности изъято более 170 подготовленных для сбыта небольших упаковок с наркотиками общей массой 130 граммов. Молодой человек в содеянном признался и свою вину отрицать не стал.



Молодые люди также рассказали, где уже успели оборудовать закладки. Местные полицейские нашли 15 тайников в лесополосе.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде запрета определённых действий, девушке – заключение под стражу. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.


наркотики

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