О ней сообщил бдительный очевидец
В Улан-Удэ ночью 8 марта автоинспекторы поймали пьяную женщину за рулём Toyota Runx. Её задержали благодаря бдительному очевидцу.
- Очевидец, увидев пьяного водителя, отправил сообщение в чат-бот в Telegram-канале @gibdd03_bot. В сообщении было указано, что по улицам города двигается автомобиль, за рулём которого находится женщина с признаками опьянения. В обращении была указана марка автомобиля, государственный номер и направления движения автомобиля, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сообщение передали всем автопатрулям. Ближайший экипаж ГИБДД обнаружил автомобиль на Бурводе. Водителем Toyota Runx оказалась 36-летняя женщина. От неё исходил сильный запах спиртного.
Результат освидетельствования составил 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
На водителя составили административные материалы.
Это не первый случай, когда бдительные горожане сообщают о нетрезвом водителе. Так, с начала текущего года подтверждение нашли 14 сообщений от горожан.
Справка:
В Улан-Удэ действует сервис по приёму анонимных сообщений о водителях, управляющих транспортом с признаками опьянения. Через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot сообщения автоматически поступают в чат инспекторов ДПС для оперативного реагирования. В обращении необходимо будет указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства.
Все сообщения принимаются на условиях анонимности.
В Улан-Удэ 8 марта поймали пьяную женщину за рулём
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чаще нарушения касаются их домашних питомцев
Среди погибших – трое детей
Пожилой сельчанин обращался к ней за помощью в пользовании гаджета
Водитель в момент наезда был пьян
Украденное вор продал
Эвакуировались 30 человек
Убийство произошло в селе Сужа
Инцидент произошёл вблизи ручья Байдонов ключ
Вором оказался хозяин квартиры
У мужчины изъяли три пакета с марихуаной
Строители «убили» огромный участок плодородного слоя земли
Мужчина нашёл объявление в Сети
Рабочие прочищают канавы
Возбуждено уголовное дело
Пламя с гаража перешло на крышу дома