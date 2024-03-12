В Улан-Удэ 8 марта поймали пьяную женщину за рулём

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

О ней сообщил бдительный очевидец



В Улан-Удэ ночью 8 марта автоинспекторы поймали пьяную женщину за рулём Toyota Runx. Её задержали благодаря бдительному очевидцу.



- Очевидец, увидев пьяного водителя, отправил сообщение в чат-бот в Telegram-канале @gibdd03_bot. В сообщении было указано, что по улицам города двигается автомобиль, за рулём которого находится женщина с признаками опьянения. В обращении была указана марка автомобиля, государственный номер и направления движения автомобиля, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сообщение передали всем автопатрулям. Ближайший экипаж ГИБДД обнаружил автомобиль на Бурводе. Водителем Toyota Runx оказалась 36-летняя женщина. От неё исходил сильный запах спиртного.



Результат освидетельствования составил 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.







На водителя составили административные материалы.



Это не первый случай, когда бдительные горожане сообщают о нетрезвом водителе. Так, с начала текущего года подтверждение нашли 14 сообщений от горожан.



Справка:



В Улан-Удэ действует сервис по приёму анонимных сообщений о водителях, управляющих транспортом с признаками опьянения. Через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot сообщения автоматически поступают в чат инспекторов ДПС для оперативного реагирования. В обращении необходимо будет указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства.



Все сообщения принимаются на условиях анонимности.

