В Бурятии в столкновении трёх машин погиб 60-летний мужчина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ещё два человека получили травмы



В Прибайкальском районе на 20 км. автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» водитель машины «Тойота Филдер» совершил столкновение с автомобилями «Тойота Надя» и «Тойота Региус».



- В результате ДТП 60-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» от полученных травм скончался, два человека с травмами доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

