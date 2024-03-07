В Улан-Удэ машина сгорела после столкновения с микрогрузовиком













«Тойота Королла Филдер» загорелась после столкновения с микрогрузовиком в Улан-Удэ. ДТП произошло сегодня, 7 марта, около 16 часов на улице Совхозная.Управляла «Филдером» женщина, не имеющая водительских прав.- По предварительным данным, 46-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», не имеющая права управления транспортными средствами, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с микрогрузовиком «Ниссан». После столкновения произошло возгорание «Тойоты», в результате чего она полностью уничтожена огнём, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Пострадал 62-летний водитель микрогрузовика. Сейчас его осматривают медики.На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.