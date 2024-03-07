07 марта

06 марта

Популярное

В Улан-Удэ машина сгорела после столкновения с микрогрузовиком

В Улан-Удэ машина сгорела после столкновения с микрогрузовиком
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Аварию устроила женщина, не имеющая водительских прав

«Тойота Королла Филдер» загорелась после столкновения с микрогрузовиком в Улан-Удэ. ДТП произошло сегодня, 7 марта, около 16 часов на улице Совхозная.

Управляла «Филдером» женщина, не имеющая водительских прав.

- По предварительным данным, 46-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», не имеющая права управления транспортными средствами, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с микрогрузовиком «Ниссан». После столкновения произошло возгорание «Тойоты», в результате чего она полностью уничтожена огнём, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Пострадал 62-летний водитель микрогрузовика. Сейчас его осматривают медики.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.


ДТП пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вспыхнул гараж
В Бурятии вспыхнул гараж
Происшествия, 07.03.2024
К пожару привело короткое замыкание

В Бурятии два человека попали в больницу после ДТП
В Бурятии два человека попали в больницу после ДТП
Происшествия, 07.03.2024
Водитель автомобиля влетел в препятствие
Жителя Иркутской области провернул аферу с «Пушкинскими картами»
Жителя Иркутской области провернул аферу с «Пушкинскими картами»
Происшествия, 07.03.2024
Он получил 300 тысяч рублей, но вскоре схему раскрыли
В Бурятии на ребёнка напал алабай
В Бурятии на ребёнка напал алабай
Происшествия, 07.03.2024
Собака выскочила на улицу через дыру в заборе
В Улан-Удэ два крупных микрорайона едва не лишились воды
В Улан-Удэ два крупных микрорайона едва не лишились воды
Происшествия, 07.03.2024
Рабочие повредили кабель, питающий насосную станцию
В Забайкалье задержали 18-летнего курьера мошенников
В Забайкалье задержали 18-летнего курьера мошенников
Происшествия, 07.03.2024
Молодой человек забрал у пенсионерки свыше 1,6 млн рублей
В Туве опровергли информацию о погибшем на пожаре на ТЭЦ
В Туве опровергли информацию о погибшем на пожаре на ТЭЦ
Происшествия, 07.03.2024
В городе Шагонар идёт устранение последствий ЧП
Ледовую траншею в селе Бурятии превратили в помойку
Ледовую траншею в селе Бурятии превратили в помойку
Происшествия, 07.03.2024
Туда начали выбрасывать всяческий хлам
В Иркутске назвали причину пожара в строящейся многоэтажке
В Иркутске назвали причину пожара в строящейся многоэтажке
Происшествия, 06.03.2024
Площадь возгорания составила 500 квадратных метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^