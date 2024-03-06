Площадь пожара – около 500 квадратных метров
В Иркутске произошёл пожар в 17-этажном строящемся доме на улице Улан-Баторская. Площадь пожара составила около 500 кв м.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, загорелись строительные леса на 16 этаже. Для тушения привлечена дополнительная техника – для подачи воды на верхние этажи. Пожарные проверяют этажи дома на наличие строителей.
Тушение продолжается. Прокуратура сообщила о том, что уже начата проверка по факту пожара. Будет дана оценка исполнению градостроительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности.
Строящийся 17-этажный дом полыхает в Иркутске
Происшествия, Фото:
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