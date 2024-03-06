Обвинительное заключение утвердил зампрокурора Бурятии
В Улан-Удэ перед судом предстанут четыре человека, распространявшие в городе наркотики через закладки.
- Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх участников организованной группы, занимавшейся сбытами синтетических наркотиков в Улан-Удэ, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Закладчики нашли свою «работу» через объявления в социальных сетях и мессенджерах. Они оборудовали тайники, куда прятали наркотики. Продажа производилась через интернет-магазин.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали закладчиков. Кто ими руководил, пока не установлено.
Обвиняемым инкриминируется совершение 17 эпизодов сбыта и покушений на сбыт наркотиков.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.
В прокуратуре уточнили, что наиболее строгое наказание за такие преступления – от 10 до 20 лет лишения свободы, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе суд вынес обвинительный приговор группе закладчиков – двум женщинам и двум мужчинам, они получили по 10 лет, 10 лет, 10 лет 2 месяца и 12 лет лишения свободы.
Четырём закладчикам из Улан-Удэ грозят длительные сроки
Происшествия, Фото:
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