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В Бурятии осудили группу закладчиков «синтетики»

В Бурятии осудили группу закладчиков «синтетики»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На четверых они получили 42 года лишения свободы

Советский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор группе закладчиков. На скамье подсудимых оказались двое мужчин и две женщины; у каждого – более 20 эпизодов сбыта и покушений на сбыт наркотиков.

Осуждённые распространяли синтетические наркотики через тайники-закладки. С «клиентами» выходили на связь только онлайн.

- Кроме того, двое их них совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступлений, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Все четверо получили реальные сроки – 10 лет, 10 лет, 10 лет 2 месяца и 12 лет. Женщины отправятся в колонию общего режима, а мужчины – на строгий режим.

Приговор пока не вступил в законную силу.
наркотики

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