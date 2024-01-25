В Бурятии осудили группу закладчиков «синтетики»

На четверых они получили 42 года лишения свободы



Советский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор группе закладчиков. На скамье подсудимых оказались двое мужчин и две женщины; у каждого – более 20 эпизодов сбыта и покушений на сбыт наркотиков.



Осуждённые распространяли синтетические наркотики через тайники-закладки. С «клиентами» выходили на связь только онлайн.



- Кроме того, двое их них совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступлений, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.



Все четверо получили реальные сроки – 10 лет, 10 лет, 10 лет 2 месяца и 12 лет. Женщины отправятся в колонию общего режима, а мужчины – на строгий режим.



Приговор пока не вступил в законную силу.

