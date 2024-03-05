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Улан-удэнца будут судить за убийство приятеля в день его рождения

Улан-удэнца будут судить за убийство приятеля в день его рождения
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийство произошло в квартире дома на улице Трубачеева

33-летний житель Улан-Удэ предстанет перед судом за убийство своего приятеля в день его рождения.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 28 ноября 2023 года в квартире дома на улице Трубачеева. Компания приятелей отмечала день рождения одного из них.

Позже гость, опьянев, ушёл спать в соседнюю комнату. Около полуночи, проснувшись, мужчина услышал, как на кухне во время разговора именинник нецензурно отзывается о нём.

- Обвиняемый подошёл к столу, внезапно схватил кухонный нож и нанёс клинком несколько режущих ударов по шее говорившего. После этого он вернулся в комнату и вновь лёг спать. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

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