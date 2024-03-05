Обманутый шеф-повар из Санкт-Петербурга пошёл на кражу в Улан-Удэ

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Так и не получив обещанную зарплату, повар обворовал работодателя



Улан-удэнские полицейские выехали в Санкт-Петербург и задержали 29-летнего подозреваемого. Он совершил кражу в начале февраля в столице Бурятии.



Ранее мужчина, трудившийся шеф-поваром в Санкт-Петербурге, приехал в Улан-Удэ для аналогичной работы в открывшемся кафе. Объявление о поиске персонала в точку общепита он увидел в Сети и из-за зарплаты решился на переезд.



Предварительно с работодателем повар обговорил условия работы, в том числе ежемесячную оплату в размере 150 тысяч рублей. Также договорился, что ему будут снимать квартиру.



Однако после двух месяцев работы мужчина получил на руки всего 50 тысяч рублей. Владелец кафе признался, что платить больше не может, так как заведение только начало свою деятельность.



Тогда обманутый мужчина решил выручить деньги за счёт продажи имущества из предоставленной ему квартиры.



- Так, мужчина нашёл объявление на одном из сайтов о купле-продаже бытовой техники и сбыл в одни руки двухкамерный холодильник, стиральную машину-автомат, электроплиту, плазменный телевизор. Причинённый ущерб составил 60 тысяч рублей. После подозреваемый вернулся обратно в Санкт-Петербург, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В содеянном он признался и уже возместил часть ущерба. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В МВД отметили, что оперативники сумели отыскать покупателя бытовой техники, у него изъяли электроплиту. А остальное вор успел перепродать.



Ведётся следствие.

