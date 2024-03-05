В Забайкалье пьяный дальнобойщик пытался подкупить полицейского

Возбуждено уголовное дело



Дальнобойщик из Ивановской области понесёт уголовную ответственность за попытку дать взятку инспектору ДПС в Забайкальском крае.



Вечером на одной из улиц посёлка Забайкальск сотрудники ДПС заметили грузовой автомобиль DONGFENG, водитель которого нарушил правила ПДД. При проверке документов полицейские обратили внимание, что мужчина, вероятно, пьян.



Сотрудники предложили пройти ему освидетельствование, и подозрения подтвердились. Тогда мужчина решил откупиться.



- За несоставление административного протокола 57-летний водитель, проживающий в Ивановской области, предложил сотрудникам полиции незаконное денежное вознаграждение в сумме 25 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Противоправные действия гражданина были задокументированы. За покушение на дачу взятки следственными органами возбуждено уголовное дело. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил ПДД.



