В Бурятии после гибели ребёнка оградят опасные железнодорожные пути

В прошлом году здесь поезд насмерть сбил девочку
Безопасность людей на железнодорожной станции Мысовая в Бурятии обеспечена не в полном объёме, установила в ходе проверки транспортная прокуратура. Здесь в неположенных местах через железнодорожные пути ходят и местные жители, и туристы.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2021 здесь насмерть сбита грузовым поездом 13-летняя девочка, перебегавшая с друзьями в неположенном месте.
- Бурятской транспортной прокуратурой в целях предупреждения травматизма структурному подразделению ОАО «РЖД» внесено представление об установке ограждения железнодорожных путей, не позволяющее гражданам переходить железную дорогу в неположенных местах. Мера прокурорского реагирования рассмотрена и удовлетворена, Мысовской дистанцией пути в ОАО «РЖД» направлена заявка о выделении денежных средств и необходимых материалов на установку ограждения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Фактическое исполнение решения находится на контроле транспортной прокуратуры.
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Происшествия, Фото:
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