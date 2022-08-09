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В Бурятии после гибели ребёнка оградят опасные железнодорожные пути

В Бурятии после гибели ребёнка оградят опасные железнодорожные пути
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В прошлом году здесь поезд насмерть сбил девочку

Безопасность людей на железнодорожной станции Мысовая в Бурятии обеспечена не в полном объёме, установила в ходе проверки транспортная прокуратура. Здесь в неположенных местах через железнодорожные пути ходят и местные жители, и туристы.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2021 здесь насмерть сбита грузовым поездом 13-летняя девочка, перебегавшая с друзьями в неположенном месте. 

- Бурятской транспортной прокуратурой в целях предупреждения травматизма структурному подразделению ОАО «РЖД» внесено представление об установке ограждения железнодорожных путей, не позволяющее гражданам переходить железную дорогу в неположенных местах. Мера прокурорского реагирования рассмотрена и удовлетворена, Мысовской дистанцией пути в ОАО «РЖД» направлена заявка о выделении денежных средств и необходимых материалов на установку ограждения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фактическое исполнение решения находится на контроле транспортной прокуратуры.
железная дорога

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