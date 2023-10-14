В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Несчастный случай произошёл вечером
Установлено, что вечером 13 октября на 5645 км 2 пикета перегона ст. Улан-Удэ - ст. Заудинской грузовым поездом смертельно травмирован мужчина, который, находясь в наушниках, переходил железнодорожные пути и не заметил приближающийся поезд.
- Локомотивная бригада поезда, подав сигналы большой и малой громкости, незамедлительно применила экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Проводится доследственная проверка.
- Следователями следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - заключили в следственном управлении.
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Происшествия, Фото:
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