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В Улан-Удэ мужчина развёл огонь в коллекторе и погиб

В Улан-Удэ мужчина развёл огонь в коллекторе и погиб
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Возгорание произошло ночью

В Улан-Удэ 59-летний мужчина погиб в коллекторе. Возгорание произошло сегодня ночью на улице Тулаева.

- На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании мусора в коллекторе по улице Тулаева. На место происшествия были направлены подразделения пожарно-спасательной части № 3. Открытое горение ликвидировали очевидцы до прибытия огнеборцев на площади 1 кв.м. Начальник караула в коллекторе обнаружил мужчину 1964 года рождения без признаков жизни, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

По предварительным данным, мужчина развел костёр, чтобы согреться, но в итоге отравился продуктами горения.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 8 февраля, в Баргузинском районе из-за непотушенной сигареты погиб 40-летний мужчина.
пожар смерть

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