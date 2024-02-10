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Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии вынес сосед

Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии вынес сосед
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в частном доме

Очередной пожар, унёсший жизнь человека, произошёл в Бурятии. Сегодня утром, 10 февраля, в селе Большой Нарын Джидинского района погиб 67-летний местный житель.

- Утром на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в селе Большой Нарын произошло загорание в частном жилом доме. Когда прибыло пожарное подразделение, в доме наблюдалось плотное задымление: в одной из комнат горел матрац. До прибытия огнеборцев тело собственника дома вынес его сосед, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожар ликвидировали в течение 3 минут на площади 2 кв.м.

По предварительным данным, мужчина погиб из-за непотушенной сигареты.

В последнее время в Бурятии зафиксирована череда смертельных пожаров. Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью 9 февраля в Улан-Удэ мужчина погиб, разведя костёр в коллекторе, чтобы согреться. 8 февраля из-за непотушенной сигареты погиб житель Усть-Баргузина.

1 февраля погибли три человека: трагедии произошли в СНТ «Талецкий» в Улан-Удэ, в селе Турунтаево Прибайкальского района, в посёлке Танхой Кабанского района.

Две трагедии произошли 28 января. В посёлке Муя в сгоревшем частном доме погибли женщина и мужчина. В Мухоршибирском районе пожар унёс жизнь мужчины.

26 января на пожарах погибли две женщины – в сёлах Гусиное Озеро (Селенгинский район) и Новоильинск (Заиграевский район).

24 января в пригородном селе Поселье на пожаре в частном доме погибла 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



пожар смерть

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