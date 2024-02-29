В МВД рассказали о самых популярных способах развода горожан
С начала года жители бурятской столицы перевели аферистам уже более 65 миллионов рублей. Об этом сообщили в управлении МВД России по Улан-Удэ. Раскрыли там и наиболее распространённый способ мошенничества – это взлом личного кабинета на портале Госуслуг.
Схема довольно проста: человеку звонит злоумышленник и представляется оператором сотовой связи, а после сообщает, что ему необходимо продлить срок действия сим-карты либо обновить паспортные данные. Для подтверждения действий просят продиктовать код-пароль, который приходит на телефон. Мошенник вводит его и получает доступ к личному кабинету.
Среди других популярных способов развода на деньги – звонок от родственника, который якобы попал в беду, от лжесотрудников МВД, сообщение о выигрыше и заманчивое объявление о продаже того или иного товара. Горожан призывают не принимать поспешные решения, а вместо этого уточнять подобную информацию в банках и у родных.
Улан-удэнцы за два месяца «подарили» мошенникам 65 с лишним миллионов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Эвакуировались 15 человек
Мужчина хотел сделать подарок родственнику
Она пять лет проведёт в колонии общего режима
А ещё его на два с половиной года лишили прав
В МВД рассказали о самых популярных способах развода горожан
Мужчина погиб в своём доме
Вора поймали росгвардейцы
Площадь пожара превысила тысячу «квадратов»
Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон
Он поверил, что заработает на криптовалюте
Теперь мужчине грозит до двух лет колонии
Она врезалась в железный столб и вскоре потеряла сознание
Он отправится за решётку
Наезд произошёл прямо на «зебре»
Его не будет в течение 2 часов