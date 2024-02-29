Улан-удэнцы за два месяца «подарили» мошенникам 65 с лишним миллионов

Происшествия, Фото: Cергей Тарасенко

В МВД рассказали о самых популярных способах развода горожан



С начала года жители бурятской столицы перевели аферистам уже более 65 миллионов рублей. Об этом сообщили в управлении МВД России по Улан-Удэ. Раскрыли там и наиболее распространённый способ мошенничества – это взлом личного кабинета на портале Госуслуг.



Схема довольно проста: человеку звонит злоумышленник и представляется оператором сотовой связи, а после сообщает, что ему необходимо продлить срок действия сим-карты либо обновить паспортные данные. Для подтверждения действий просят продиктовать код-пароль, который приходит на телефон. Мошенник вводит его и получает доступ к личному кабинету.



Среди других популярных способов развода на деньги – звонок от родственника, который якобы попал в беду, от лжесотрудников МВД, сообщение о выигрыше и заманчивое объявление о продаже того или иного товара. Горожан призывают не принимать поспешные решения, а вместо этого уточнять подобную информацию в банках и у родных.