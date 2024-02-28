Сейчас его ищут охотники
В Кабанском районе недавно объявился волк. Он вышел из леса в сельском поселении «Танхойское», рассказали ранее в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Серый хищник задрал собаку на станции «Мишиха». Пёс сидел на цепи. Информацию об этом уже передали в Бурприроднадзор и ОМВД.
Как сообщили «Байкал-Daily» в Бурприроднадзоре, сейчас зверя ищут охотники. В ведомстве приняли решение о регулировании животного. На прошлой неделе в Кяхтинском районе пришлось застрелить волка с бешенством.
Волка, загрызшего собаку в районе Бурятии, ждёт смерть
Происшествия, Фото:
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