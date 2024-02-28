В районе Бурятии волк задрал домашнюю собаку

Он пробрался во двор жилого дома
В Кабанском районе объявился волк. Он вышел из леса в сельском поселении «Танхойское», рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Серый хищник задрал собаку на станции «Мишиха». Животное сидело на цепи. Информацию об этом уже передали в Бурприроднадзор и ОМВД.
На прошлой неделе в Кяхтинском районе застрелили
волка с бешенством. А в конце января звери кружили вокруг бичурского села Нижний Мангиртуй.
Ребятишки отмечали день рождения
Он пробрался во двор жилого дома
Перед собеседованием в компании они активно шерстят Интернет
Туда с проверкой нагрянула целая комиссия
На этот раз их переловят в сотых кварталах
Ему пришлось раскошелиться на 160 с лишним тысяч
Ребятам вручили именные удостоверения кадетов
Ученикам велели не приближаться к месту их падения
Им пришлось облачаться в шапки и куртки, а артистам – забираться на стулья
За год в республику перебралось более 400 бизнесменов из других регионов
Стало известно, кем бы хотели работать на дистанте жители республики
Темой стали возможные правонарушения
Вернуть свои кровные им помогли в Роспотребнадзоре
Его должны ввести в эксплуатацию через месяц
Он обойдётся в треть миллиона рублей