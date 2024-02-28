В районе Бурятии волк задрал домашнюю собаку

В Кабанском районе объявился волк. Он вышел из леса в сельском поселении «Танхойское», рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».Серый хищник задрал собаку на станции «Мишиха». Животное сидело на цепи. Информацию об этом уже передали в Бурприроднадзор и ОМВД.

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