В Бурятии за неделю «чёрные» лесорубы уничтожили 17 кубометров древесины

Материалы передали в полицию
За неделю сотрудники лесничеств провели 205 патрулирований, выявлено четыре нарушения по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»: - два в Тарбагатайском районе, по одному - в Прибайкальском и Кяхтинском районах.
Из 4 случаев нарушения требований лесного законодательства, в 3 специалисты установили виновников. Объём незаконно заготовленной древесины составил 70,774 кубометров.
Помимо этого, выявлено 11 случаев нарушений лесного законодательства по статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев». Четыре случая в Прибайкальском районе, два случая в Баунтовском и Заиграевском районе. По одному в Иволгинском, Кабанском и Северобайкальском районах, нарушители установлены. Объём незаконно заготовленной древесины составил 17,52 кубометра.
По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД для принятия правовых решений, сообщает пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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Происшествия, Фото:
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