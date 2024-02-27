В Бурятии водитель такси сбила и проехалась по пассажирке после конфликта

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Пассажирка находилась в состоянии опьянения



35-летняя жительница Иволгинского района Бурятии, водитель такси, едва не задавила пьяную пассажирку. Женщина обвиняется в покушении на убийство.



По данным следствия, обвиняемая нелегально занималась частным извозом на своём автомобиле марки «Тойота Королла Филдер». Вечером 20 октября 2023 года она, приняв очередную заявку, привезла трёх пассажиров к продуктовому магазину, расположенному в селе Поселье Иволгинского района.



- По пути одна из пассажирок, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, устроила ссору и потасовку с водителем, а затем после остановки, вышла из салона и ударом ноги повредила зеркало заднего вида у машины. В ответ обвиняемая, управляя автомобилем, подъехала к женщине, после чего, резко нажав педаль газа, сбила потерпевшую и проехала передним и задним колесом машины по её телу, причинив тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

