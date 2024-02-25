Его увезли в больницу
Возгорание в Джидинском районе произошло минувшей ночью. На пульт пожарной охраны 5-го Джидинского отряда ГПС Бурятии поступило сообщение, что в селе Петропавловка вспыхнул тепляк. Туда выехали сотрудники 16-ой пожарной части.
Когда они прибыли на место, на кровати в деревянной постройке тлели постельные принадлежности. Пламя, охватившее площадь в два квадратных метра, потушили за три минуты.
Без пострадавших не обошлось – 61-летний мужчина получил ожоги третьей степени. Его увезли в центральную районную больницу. Предварительная причина уже известна – неосторожное обращение с огнём при курении, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В районе Бурятии сельчанин получил страшные ожоги при пожаре
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 25.02.2024
Его увезли в больницу
Происшествия, 25.02.2024
Волна от него докатилась до Улан-Удэ
Они скончались до прибытия «скорой»
Он получил ожоги и отравление угарным газом
Также автомобилиста лишили водительских прав
Сообщается о двух пострадавших пассажирах
Вероятно, крупный пожар кто-то утроил
Подросток брызнул им в лицо сотруднице супермаркета
Пожар в девятиэтажке произошёл ночью
Заманчивое предложение поступило через соцсеть
Ущерб от пожара устанавливается
Последствия выхода воды на проезжую часть уже устраняют
Мужчине продлили срок содержания под стражей
Мужчина твердил, что спилил сухостой
Возгорание произошло из-за сигареты