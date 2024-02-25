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В районе Бурятии сельчанин получил страшные ожоги при пожаре

В районе Бурятии сельчанин получил страшные ожоги при пожаре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его увезли в больницу

Возгорание в Джидинском районе произошло минувшей ночью. На пульт пожарной охраны 5-го Джидинского отряда ГПС Бурятии поступило сообщение, что в селе Петропавловка вспыхнул тепляк. Туда выехали сотрудники 16-ой пожарной части.

Когда они прибыли на место, на кровати в деревянной постройке тлели постельные принадлежности. Пламя, охватившее площадь в два квадратных метра, потушили за три минуты.

Без пострадавших не обошлось – 61-летний мужчина получил ожоги третьей степени. Его увезли в центральную районную больницу. Предварительная причина уже известна – неосторожное обращение с огнём при курении, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пострадавшие пожар ожоги

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