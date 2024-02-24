В Иркутске на пожаре спасли 61-летнего мужчину

Пожар в девятиэтажке произошёл ночью
В половине третьего часа ночи сообщили о пожаре в 9-этажном доме в городе Иркутске на улице Костычева. На место были направлены три пожарных расчёта с автолестницей.
На момент прибытия первого подразделения ощущался слабый запах дыма в подъезде. Горела двухэтажная квартира с отдельным входом.
- Пожарные обнаружили внутри мужчину 1962 года рождения с признаками отравления угарным газом. Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В кухне квартиры горел кухонный уголок на площади 6 квадратных метров. Открытый огонь был ликвидирован в течение 10 минут.
По предварительным данным, возгорание произошло по электротехнической причине.
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Происшествия, Фото:
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