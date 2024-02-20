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Житель Иркутской области остался без денег и в долгах, поверив мошенникам

Житель Иркутской области остался без денег и в долгах, поверив мошенникам
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчине позвонил «сотрудник банка»

52-летний житель Тулунского района Иркутской области стал жертвой мошенников. Неизвестные украли его сбережения и оформили на него кредит.

Как установили сотрудники полиции, на телефон потерпевшего поступил звонок якобы от сотрудника банка с предложением о получении бонусов. Для зачисления баллов звонивший попросил продиктовать коды из смс-сообщений.

Сообщив необходимую информацию, со счёта местного жителя пропали накопления, а также оформили на него займ. Суммарно он потерял свыше 300 тысяч рублей.

- Ранее вы знали, что таким образом орудуют мошенники?
- Знал.
- А почему поверили?
- Спросили «Картой пользуетесь?» Ну, бонусы, бонусы…может правда.

Полицейские напоминают, что ни в коем случае нельзя называть коды-подтверждения из смс, а также разглашать сведения о банковских счетах и картах. Кроме того, полицейские просят не вступать в диалог со «специалистами» финансовых организаций, которые представляются сотрудниками «службы безопасности». В случае получения подобного звонка нужно прервать диалог и сообщить об этом в полицию, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество Иркутская область

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