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В Иркутской области перевернулся на крышу автомобиль с подростком за рулём

В Иркутской области перевернулся на крышу автомобиль с подростком за рулём
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пострадали водитель и его пассажир

17-летний водитель попал в ДТП в воскресенье, 18 февраля, вблизи посёлка Михайловка Черемховского района Иркутской области.

Ранним утром на трассе «Сибирь» съехал с дороги, врезался в металлическое дорожное ограждение и перевернулся на крышу автомобиль Datsun on-DO. За рулём находился 17-летний подросток.

Юный водитель и его 19-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств аварии. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры города Черемхово. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности дорожного движения», - сообщили в областной прокуратуре. 
ДТП

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