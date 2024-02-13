Читинца будут судить за «пьяное» ДТП с двумя погибшими













20-летнего жителя Читы будут судить за «пьяное» ДТП, которое унесло жизни двух человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.Автоавария произошла ночью 23 сентября 2023 года. Молодой человек управлял автомобилем «Волга», будучи пьяным и не имея водительских прав. В салоне ехали его знакомые.Автомобиль нарушал правила дорожного движения, и сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться. Не подчинившись, он стал уходить от погони. На пересечении улиц Генерала Белика и Крымская на скорости более 80 км/ч водитель утратил контроль, и «Волга» влетела в бетонный столб.В результате ДТП на месте скончались пассажиры – мужчина и женщина.На водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» (п.п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). В ходе следствия он признал свою вину.Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Читы.