01 февраля

31 января

Популярное

В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину

В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожилая женщина находилась в сильно задымлённой квартире

Ночью 1 февраля в посёлке Юбилейный Баргузинского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном жилом доме.

Пожарные прибыли на место через пять минут после сигнала. В одной из квартир наблюдалось плотное задымление, очаг возгорания находился в потолочном перекрытии.

 

Внутри квартиры находилась 97-летняя женщина. Она пыталась самостоятельно пыталась потушить огонь.

Начальник 11-й пожарной части Ольга Беляева незамедлительно эвакуировала женщину из сильно задымлённой квартиры на улицу.

- Благодаря действиям начальника пожарной части пожилая женщина не пострадала, - подчеркнули в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Возгорание же оперативно потушили на площади 1 кв.м. Причины пожара устанавливаются.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину
В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину
Происшествия, 01.02.2024
Пожилая женщина находилась в сильно задымлённой квартире
Житель Бурятии до смерти избил мужчину
Житель Бурятии до смерти избил мужчину
Происшествия, 01.02.2024
Обвиняемого заключили под стражу
«Пытаются укусить»: Сельчан в Бурятии терроризируют собачьи своры
«Пытаются укусить»: Сельчан в Бурятии терроризируют собачьи своры
Происшествия, 01.02.2024
Люди боятся, что псы могут растерзать их в любой момент
Улан-удэнец продал стиралку и холодильник из чужой квартиры
Улан-удэнец продал стиралку и холодильник из чужой квартиры
Происшествия, 01.02.2024
Мужчину отправили в колонию строгого режима 
В Иркутске ликвидируют аварию на сетях водоснабжения
В Иркутске ликвидируют аварию на сетях водоснабжения
Происшествия, 01.02.2024
В Октябрьском округе из-за выхода воды возможно образование наледи
В Бурятии у контрактника-пьяницы забрали автомобиль
В Бурятии у контрактника-пьяницы забрали автомобиль
Происшествия, 01.02.2024
Конфискованная машина принадлежала ещё и его супруге
Житель Бурятии зарезал сожительницу и лёг спать
Житель Бурятии зарезал сожительницу и лёг спать
Происшествия, 31.01.2024
Убийство произошло на фермерской стоянке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^