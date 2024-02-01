В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину









Внутри квартиры находилась 97-летняя женщина. Она пыталась самостоятельно пыталась потушить огонь.



Начальник 11-й пожарной части Ольга Беляева незамедлительно эвакуировала женщину из сильно задымлённой квартиры на улицу.



- Благодаря действиям начальника пожарной части пожилая женщина не пострадала, - подчеркнули в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Возгорание же оперативно потушили на площади 1 кв.м. Причины пожара устанавливаются.



Внутри квартиры находилась 97-летняя женщина. Она пыталась самостоятельно пыталась потушить огонь.Начальник 11-й пожарной части Ольга Беляева незамедлительно эвакуировала женщину из сильно задымлённой квартиры на улицу.- Благодаря действиям начальника пожарной части пожилая женщина не пострадала, - подчеркнули в республиканском агентстве ГО и ЧС.Возгорание же оперативно потушили на площади 1 кв.м. Причины пожара устанавливаются.

Ночью 1 февраля в посёлке Юбилейный Баргузинского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном жилом доме.Пожарные прибыли на место через пять минут после сигнала. В одной из квартир наблюдалось плотное задымление, очаг возгорания находился в потолочном перекрытии.