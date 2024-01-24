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В Бурятии на пожаре погиб ребёнок, ещё пятеро человек пострадали

В Бурятии на пожаре погиб ребёнок, ещё пятеро человек пострадали
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в иволгинском ДНТ

Один ребёнок погиб и ещё пятеро человек пострадали при пожаре в Иволгинском районе Бурятии. Сегодня утром, 24 января, горел жилой дом в ДНТ «Жемчуг».

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, сигнал пожарные получили в 8:30. Когда первое пожарное подразделение прибыло на место, двуэтажный частный дом был сильно задымлён.

Со второго этажа пожарные эвакуировали прятавшихся там людей, в том числе двух детей. К сожалению, один из них – 12-летний ребёнок – скончался. Его смерть констатировала бригада скорой помощи.

- В тяжёлом состоянии в БСМП госпитализировали 45-летнюю женщину. Ещё четверо человек, в том числе один ребёнок, находятся в удовлетворительном состоянии, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.



На данный момент возгорание локализовано. На месте продолжают работать пожарные – 17 человек и пять единиц техники.

Причины трагедии установит дознаватель МЧС.

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