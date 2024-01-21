В Бурятии пожарные спасли и реанимировали женщину

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Она уже не дышала



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии пожарные спасли жизнь женщине.



Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, 21 января в 00:52 поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома. Когда пожарные прибыли, огнём была охвачена прихожая одной из квартир.



Начальник караула обнаружил 40-летнюю женщину, не подающую признаков жизни, и незамедлительно вынес её на улицу.



Пожарный Михаил Резепов и водитель Михаил Осинцев оказали первую помощь: три минуты они проводили ей комплекс сердечно-легочной реанимации. Благодаря этому у женщины появился пульс, она начала дышать.



Пострадавшую доставили в Муйскую центральную районную больницу.



- Очаг возгорания был потушен в течение двух с половиной часов. В результате пожара обгорела прихожая и потолок квартиры на площади 30 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки.







