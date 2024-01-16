В ДТП в Иркутской области погибли две женщины





Утром 16 января в Слюдянском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. На 149-м километре федеральной трассы «Байкал» в районе Байкальска столкнулись «УАЗ Патриот» и Nissan Qashqai.- Предварительно установлено, что водитель «УАЗ Патриот», двигаясь в сторону Иркутска, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с кроссовером Nissan Qashqai, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате ДТП погибла 34-летняя водитель японской иномарки, а также 27-летняя женщина, находившаяся в салоне УАЗа.Кроме того, с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены водитель и ещё один пассажир отечественного внедорожника.Как выяснили полицейские, погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.