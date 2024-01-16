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В ДТП в Иркутской области погибли две женщины

В ДТП в Иркутской области погибли две женщины
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись «УАЗ Патриот» и Nissan Qashqai

Утром 16 января в Слюдянском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. На 149-м километре федеральной трассы «Байкал» в районе Байкальска столкнулись «УАЗ Патриот» и Nissan Qashqai.

- Предварительно установлено, что водитель «УАЗ Патриот», двигаясь в сторону Иркутска, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с кроссовером Nissan Qashqai, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП погибла 34-летняя водитель японской иномарки, а также 27-летняя женщина, находившаяся в салоне УАЗа.

Кроме того, с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены водитель и ещё один пассажир отечественного внедорожника.

Как выяснили полицейские, погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.




ДТП смерть

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