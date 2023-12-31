Около 500 жителей Улан-Удэ остались без света

Происшествия, Фото: ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго

Повреждён электрокабель



Около 500 жителей Улан-Удэ остались без электроэнергии. В ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго сообщили, что сторонняя организация про проводила земляные работы и 31 декабря в 11:15 повредила электрокабель.



- Сейчас в районе 148 квартала около 480 человек без света. Специалисты Россети Сибирь проводят восстановительные работы. На месте бригады РЭС, мобильная электролаборатория, а также направлены резервные электрогенераторы, - сообщили в ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго.

