Улан-удэнец, похитивший пять бутылок пива, отправился в колонию

Он выбежал с пивом из супермаркета
Житель Улан-Удэ получил реальный срок после того, как похитил пять бутылок пива из супермаркета.
Грабёж произошёл вечером в одном из магазинов сети «Николаевский». Покупатель положил пять бутылок пива объёмом 0,43 каждая в пакет и прошёл мимо кассы, не расплатившись. Всё это случилось на глазах у других покупателей и сотрудницы супермаркета. Последняя крикнула ему: «Стойте», но мужчина поспешил скрыться.
Грабёж попал на камеры видеонаблюдения. Найти злоумышленника полицейским не составило труда, и уже вскоре они стучались в двери его квартиры. К тому времени мужчина вместе с другом выпили четыре украденные банки пива.
Каждая банка пива стояла 43 рубля, таким образом, общий ущерб составил 218 рублей.
На суде мужчина признал свою вину.
«Когда находился в торговом зале около кассы, резко появилась мысль выйти из магазина и не расплатиться за пиво. Понимал, что все наблюдают, что в магазине установлены камеры видеонаблюдения, однако, несмотря на это, резко вышел из магазина на улицу вместе с пакетом с пивом. Когда выходил из магазина, какая-то сотрудница крикнула вслед, чтобы остановился, однако её проигнорировал. Сейчас даже не знаю, почему в тот момент решил так, и очень стыдно за такой поступок», - говорится в показаниях подсудимого.
Ранее мужчину судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, тогда реального срока он избежал. Теперь же Октябрьский районный суд Улан-Удэ учёл рецидив преступлений.
«С учётом личности подсудимого, его имущественного положения, поведения после совершения преступления, влияния наказания на его исправление, суд приходит к выводу, что исправлению подсудимого, достижению социальной справедливости, предупреждению новых преступлений будет способствовать назначение К. наказания в виде лишения свободы. Суд не находит оснований для назначения иных, более мягких видов наказаний», - говорится в судебных материалах.
В итоге улан-удэнец получил 1 года 5 месяцев лишения свободы; отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнец, похитивший пять бутылок пива, отправился в колонию
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
ДТП произошло на федеральной трассе
Столкнулись внедорожник и минивэн
Мужчина отделался условным сроком
Мужчина заявил, что лишился цепочки и денег
ДТП произошло утром
Крупный пожар случился ночью
Горожанина доставили в больницу
Для инвестирования женщина взяла кредит
Авария случилась вечером в пятницу
Авария произошла в Мухоршибирском районе
Она подозревается в превышении должностных полномочий
Пострадал один человек
Она отправится за решётку
Он скончался на месте
Обошлось без пострадавших