Улан-удэнец, похитивший пять бутылок пива, отправился в колонию

Он выбежал с пивом из супермаркета



Житель Улан-Удэ получил реальный срок после того, как похитил пять бутылок пива из супермаркета.



Грабёж произошёл вечером в одном из магазинов сети «Николаевский». Покупатель положил пять бутылок пива объёмом 0,43 каждая в пакет и прошёл мимо кассы, не расплатившись. Всё это случилось на глазах у других покупателей и сотрудницы супермаркета. Последняя крикнула ему: «Стойте», но мужчина поспешил скрыться.



Грабёж попал на камеры видеонаблюдения. Найти злоумышленника полицейским не составило труда, и уже вскоре они стучались в двери его квартиры. К тому времени мужчина вместе с другом выпили четыре украденные банки пива.



Каждая банка пива стояла 43 рубля, таким образом, общий ущерб составил 218 рублей.



На суде мужчина признал свою вину.



«Когда находился в торговом зале около кассы, резко появилась мысль выйти из магазина и не расплатиться за пиво. Понимал, что все наблюдают, что в магазине установлены камеры видеонаблюдения, однако, несмотря на это, резко вышел из магазина на улицу вместе с пакетом с пивом. Когда выходил из магазина, какая-то сотрудница крикнула вслед, чтобы остановился, однако её проигнорировал. Сейчас даже не знаю, почему в тот момент решил так, и очень стыдно за такой поступок», - говорится в показаниях подсудимого.



Ранее мужчину судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, тогда реального срока он избежал. Теперь же Октябрьский районный суд Улан-Удэ учёл рецидив преступлений.



«С учётом личности подсудимого, его имущественного положения, поведения после совершения преступления, влияния наказания на его исправление, суд приходит к выводу, что исправлению подсудимого, достижению социальной справедливости, предупреждению новых преступлений будет способствовать назначение К. наказания в виде лишения свободы. Суд не находит оснований для назначения иных, более мягких видов наказаний», - говорится в судебных материалах.



В итоге улан-удэнец получил 1 года 5 месяцев лишения свободы; отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

