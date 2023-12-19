В Бурятии мужчина, напавший на девочку, угрожал ей ножом



Стали известны подробности Стали известны подробности громкого нападения на юную жительницу Северобайкальска, которое произошло днём 17 декабря. Их раскрыли в СУ СКР по Бурятии. В ведомстве рассказали, что мужчина, который приставал к девочке на улице, снимает в городе квартиру, а сам он – из Нижнеангарска.



Злоумышленник несколько дней подряд выпивал и в нетрезвом виде вышел на улицу. Во дворе дома он увидел школьницу, подозвал её к себе и во время разговора выхватил нож. Сельчанин приставил лезвие к лицу девочки и потребовал, чтобы та молчала. Шестиклассница начала кричать, а потом смогла вырваться и убежала.



Вскоре подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело об угрозе убийством. Однако после в его действиях усмотрели признаки более тяжкого преступления – по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство»), и дело передали в Северобайкальский межрайонный следственный отдел СКР по Бурятии по инициативе руководителя отдела.



Мужчину поместили в изолятор временного задержания. В ближайшее время ему предъявят обвинение. После будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



Интернет-пользователи заявили, что подозреваемый может быть причастен к другим аналогичным нападениям на детей в Северобайкальске. Тех, кому известны любые подобные случаи, просят сообщить об этом в полицию или следственные органы по телефонам: 02 (102) и 8 (30130) 2-22-24 (Северобайкальский межрайонный следственный отдел).



В следственном управлении добавили, что сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

