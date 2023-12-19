19 декабря

18 декабря

Популярное

В Бурятии мужчина, напавший на девочку, угрожал ей ножом

В Бурятии мужчина, напавший на девочку, угрожал ей ножом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Злоумышленник приставил лезвие прямо к лицу школьницы

Стали известны подробности громкого нападения на юную жительницу Северобайкальска, которое произошло днём 17 декабря. Их раскрыли в СУ СКР по Бурятии. В ведомстве рассказали, что мужчина, который приставал к девочке на улице, снимает в городе квартиру, а сам он – из Нижнеангарска.

Злоумышленник несколько дней подряд выпивал и в нетрезвом виде вышел на улицу. Во дворе дома он увидел школьницу, подозвал её к себе и во время разговора выхватил нож. Сельчанин приставил лезвие к лицу девочки и потребовал, чтобы та молчала. Шестиклассница начала кричать, а потом смогла вырваться и убежала.
 
Вскоре подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело об угрозе убийством. Однако после в его действиях усмотрели признаки более тяжкого преступления – по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство»), и дело передали в Северобайкальский межрайонный следственный отдел СКР по Бурятии по инициативе руководителя отдела.

Мужчину поместили в изолятор временного задержания. В ближайшее время ему предъявят обвинение. После будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
 
Интернет-пользователи заявили, что подозреваемый может быть причастен к другим аналогичным нападениям на детей в Северобайкальске. Тех, кому известны любые подобные случаи, просят сообщить об этом в полицию или следственные органы по телефонам: 02 (102) и 8 (30130) 2-22-24 (Северобайкальский межрайонный следственный отдел).

В следственном управлении добавили, что сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы. 
нападение дети уголовное дело следственный комитет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии мужчина, напавший на девочку, угрожал ей ножом
В Бурятии мужчина, напавший на девочку, угрожал ей ножом
Происшествия, 19.12.2023
Злоумышленник приставил лезвие прямо к лицу школьницы
В Бурятии пожар унёс человеческую жизнь
В Бурятии пожар унёс человеческую жизнь
Происшествия, 19.12.2023
Погибшего мужчину обнаружили в задымлённой квартире
В частном секторе Улан-Удэ отключат свет
В частном секторе Улан-Удэ отключат свет
Происшествия, 19.12.2023
Его временно не будет на двух улицах Железнодорожного района
«Схватил и потащил»: На севере Бурятии мужчина напал на шестиклассницу
«Схватил и потащил»: На севере Бурятии мужчина напал на шестиклассницу
Происшествия, 19.12.2023
Злоумышленник приставал к девочке прямо возле её дома
В Улан-Удэ начался сезон краж портативных гаражей
В Улан-Удэ начался сезон краж портативных гаражей
Происшествия, 18.12.2023
Зарегистрированы первые две кражи
В Ангарске инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки
В Ангарске инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки
Происшествия, 18.12.2023
По данным следствия, полицейские вымогали взятку у пьяного водителя
В Бурятии сотрудники ГИБДД потушили горящую машину
В Бурятии сотрудники ГИБДД потушили горящую машину
Происшествия, 18.12.2023
Водитель пытался закидать пламя снегом
Житель Бурятии заживо сжёг трёх человек, в том числе свою маму
Житель Бурятии заживо сжёг трёх человек, в том числе свою маму
Происшествия, 18.12.2023
Его будут судить за убийства с особой жестокостью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^