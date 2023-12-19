В Бурятии пожар унёс человеческую жизнь



Возгорание произошло ранним утром 19 декабря в посёлке Усть-Баргузин. Сообщение о задымлении в двухквартирном доме на улице Ватутина поступило в 5:45.



На место отправились трое сотрудников пожарной части № 13 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии. Площадь пожара составила два квадратных метра. Его потушили за 30 минут. В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что пламя повредило диван и частично – пол.