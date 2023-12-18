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В Улан-Удэ устанавливают личность погибшего на пожаре

В Улан-Удэ устанавливают личность погибшего на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в Зверосовхозе

В Улан-Удэ произошёл пожар в частном доме, на котором погиб человек.

Сообщение о возгорании в посёлке Зверосовхоз поступило на центральный пункт пожарной связи сегодня в 11:05.

- К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление внутри частного жилого дома. Пожар был оперативно ликвидирован. Погиб один человек, личность устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Для установления причины возгорания на месте работает дознаватель МЧС.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в субботу, 17 декабря, в селе Посольское Кабанского района на пожаре погибли 58-летняя женщина и её 40-летний сын.

пожар смерть

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